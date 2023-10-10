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15:23, 10 октября 2023Россия

Власти проверят российскую больницу после жалоб спящих на досках пациентов

В Липецкой области проверят больницу после жалоб пациентов, спящих на досках

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Липецкой области региональные власти проверят больницу, откуда поступили жалобы пациентов на то, что им приходится спать на досках. Об этом сообщили в Telegram-канале областного правительства.

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое пациенткой Чаплыгинской больницы. Женщина показала условия, в которых, по ее словам, приходится лежать людям в терапевтическом отделении.

На кроватях, объяснила она, лежат грязные матрасы, под которыми находятся доски. Застеленное постельное белье порванное, а старые одеяла якобы почти пустые внутри. Кроме того, пациентка сообщила об отсутствии отопления и горячей воды.

«Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил провести проверку по фактам жалоб пациентов Чаплыгинской районной больницы», — говорится в сообщении правительства.

На кадры из больницы в свою очередь отреагировала областная прокуратура. Там пообещали организовать проверку информации, и, в случае ее подтверждения, организовать меры по устранению нарушений прав граждан.

Ранее в городе Дубовки под Волгоградом уволили санитарку из местной больницы после того, как она заставила мыть пол мать, которая привела на прием к отоларингологу двухлетнюю дочь. В региональном комитете здравоохранения пояснили, что никакого конфликта между девушкой и персоналом поликлиники не было.

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    Никита Абрамов
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