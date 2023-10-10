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13:59, 10 октября 2023Россия

Появились подробности о заставившей россиянку мыть пол в больнице санитарке

Под Волгоградом уволили санитарку, заставившую мать ребенка мыть пол в больнице
Начало событий в новости Пришедшую на прием в больницу с двухлетней дочерью россиянку заставили мыть пол

Фото: Viktor Gladkov / Shutterstock / Fotodom

В городе Дубовки под Волгоградом уволили санитарку из местной больницы после того, как она заставила мыть пол мать, которая привела на прием к отоларингологу двухлетнюю дочь. Такие подробности появились у портала V1.ru.

Эти данные подтвердили изданию в региональном комитете здравоохранения. В ведомстве пояснили, что никакого конфликта между девушкой и персоналом поликлиники не было.

«Персоналом предоставлены объяснительные, санитарка уволена. С матерью ребенка связалось руководство ЦРБ, принесены извинения. Отметим, что на стендах всех медучреждений, а также на официальных сайтах размещен телефон горячей линии, на который можно обратиться по любым спорным вопросам», — подчеркнули в комитете.

До этого жительница Волгоградской области рассказала, что ее ребенка стошнило в очереди в коридоре поликлиники. После, как утверждает девушка, сотрудница медучреждения дала ей тряпку и предложила самой вымыть пол.

На ее просьбу предоставить хотя бы швабру, санитарка заявила, что та справится и руками.

Ранее сообщалось, что москвичка с подозрением на перелом черепа пришла на прием к врачу-рентгенологу и избила его. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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    Анна Щербакова
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