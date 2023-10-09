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08:48, 9 октября 2023Россия

Пришедшую на прием в больницу с двухлетней дочерью россиянку заставили мыть полы

V1.ru: в Дубовке пришедшую на прием с дочерью мать заставили мыть больничный пол

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Дубовке Волгоградской области девушку, пришедшую на прием к отоларингологу в больницу с двухлетней дочерью, заставили мыть полы в коридоре. Об этом сама россиянка рассказала порталу V1.ru.

Мать пояснила, что ее ребенка стошнило в очереди в коридоре поликлиники. «Девочки, которые сидели рядом, дали салфетки, помогли, чем могли, а я начала просить помощи у медсестер. Тем более кабинет был рядом с регистратурой. Никто из медработников мне не помог, а уборщица вообще сказала, что сейчас я сама тут буду все убирать», — поделилась она.

По словам девушки, уборщица отвела ее в туалет, дала ведро с тряпкой и объявила, чтобы та мыла пол. На просьбу россиянки выдать хотя бы швабру, сказали, что справится и руками.

В комитете здравоохранения по Волгоградской области в курсе случившегося. Представители ведомства пообещали разобраться в спорной ситуации.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия с санитарки поликлиники будут взяты объяснения и приняты меры административного воздействия, с матерью ребенка свяжется руководство ЦРБ», — отметили в комитете.

Ранее сообщалось, что москвичка с подозрением на перелом черепа пришла на прием к врачу-рентгенологу и избила его. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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    Анна Щербакова
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