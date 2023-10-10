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14:23, 10 октября 2023Путешествия

Бортпроводнику стало плохо в летевшем в Москву пассажирском самолете

Бортпроводнику стало плохо в летевшем из Перми самолете незадолго до посадки

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

Бортпроводнику российской авиакомпании стало плохо в летевшем в Москву самолете. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в пассажирском лайнере, следовавшем в столицу России из Перми, незадолго до посадки. «При выполнении полета, за 30 минут до начала снижения, командир воздушного судна получил доклад от старшего бортпроводника о плохом самочувствии члена экипажа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник перевозчика был отстранен от выполнения своих служебных обязанностей. Несмотря на инцидент, самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Никто из пассажиров не пострадал. О нынешнем состоянии бортпроводника не сообщается.

Ранее в октябре нештатная ситуация сорвала вылет пассажирского лайнера из Тюмени в Москву. Рейс был задержан на несколько часов из-за столкновения воздушного судна со стаей птиц.

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    Фариза Бацазова
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