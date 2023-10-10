Бриджам предрекли возвращение в моду

Бывший редактор российской версии журнала Elle Екатерина Мухина предрекла возвращение в моду одного предмета гардероба. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам эксперта, популярность вновь могут обрести бриджи. Она проанализировала модные показы таких брендов, как N'21, Sandy Liang, Ferragamo, 3.1 Phillip Lim, Andreadamo, Supriya Lele и Fashion East и выложила снимки манекенщиц с данных шоу в указанной одежде.

На размещенных кадрах девушки дефилировали в брюках данного фасона, сочетая их с рубашками, кроп-топами, бюстгальтерами и прозрачными майками. «Носила в молодости, думала, что никогда не вернется... Трендом из разряда "клатчи / балетки" в следующих сезонах, чувствую, будут бриджи!» — подписала публикацию Мухина.

В сентябре сообщалось, что одежда, аксессуары и макияж в готическом стиле вновь вернулись в моду. Популярности данного направления способствовали показы известных дизайнеров. Так, в рамках Недель мод в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже манекенщицы дефилировали на подиумах в многослойных черных нарядах, чокерах и с выкрашенными в черный цвет губами.