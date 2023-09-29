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17:40, 29 сентября 2023Ценности

Одежда готов вновь вернулась в моду

New York Post: одежда и макияж в готическом стиле вновь вернулись в моду

Фото: Ferda Demir / Getty Images

Одежда, аксессуары и макияж в готическом стиле вновь вернулись в моду. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что популярности данного направления способствовали показы известных дизайнеров. Так, в рамках Недель мод в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже манекенщицы дефилировали на подиумах в многослойных черных нарядах, чокерах и с выкрашенными в черный цвет губами. Подобные образы, например, продемонстрировал французский бренд Dior.

Также, по данным поисковой системы в сфере моды Tagwalk, количество запросов со словом «черный» за год выросло на 95 процентов, а со словом «готический» — на 477 процентов за тот же период. При этом миллиарды просмотров набрали относящиеся к указанной субкультуре хештеги: #goth — 20,8 миллиарда, #gothgirl — 6,5 миллиарда, #gothmakeup — 1,1 миллиарда.

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Кроме того, отмечается, что внимание к готической одежде возросло благодаря вышедшему на Netflix сериалу Тима Бертона в жанре комедии ужасов «Уэнсдей», главная героиня которого одевалась в упомянутом стиле.

В июне 2022 года сообщалось, что стиль эмо в одежде вернулся в моду на фоне мировых потрясений. О возрождении интереса к данному течению сообщила Агустина Панцони — менеджер онлайн-платформы Depop, пользователи которой могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары.

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    Алина Гостева
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