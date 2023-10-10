Экс-сотрудника ФСБ и зампрокурора осудили за вымогательство у оборонной компании

Экс-сотрудника ФСБ и зампрокурора осудили за вымогательство у оборонной компании

235-й гарнизонный военный суд огласил приговор фигурантам дела о вымогательстве ста миллионов рублей у руководства оборонной компании «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ), сообщает Business FM.

Бывших заместителя прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александра Вашурина, замгендиректора по безопасности НРТБ Александра Лежнева и его подчиненного Александра Золотых, а также экс-сотрудника ФСБ России Ивана Шумигая приговорили к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет колонии общего режима. Самый большой срок получил Шумигай.

Также каждому из фигурантов назначили штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

Ранее Центральный районный суд Читы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра социальной защиты населения Забайкальского края Андрея Федотова, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.