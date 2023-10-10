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14:11, 10 октября 2023Силовые структуры

Бывшего министра российского региона осудили на пять лет за злоупотребления

Экс-министр соцзащиты Забайкалья Федотов получил 5 лет за злоупотребления

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Центральный районный суд Читы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра социальной защиты населения Забайкальского края Андрея Федотова, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Второй фигурант дела, экс-директор Хадабулакского психоневрологического дома-интерната Елена Шевченко, получила три года заключения, уточняет ТАСС. Обоих осужденных взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что в 2018 году Федотов помог выиграть своему родственнику тендер на ремонт аварийного дома-интерната. В результате подрядчик провел некачественные работы, однако получил 12,4 миллиона рублей из бюджета. В эту сумму следствие оценило ущерб.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ.

Директор подрядной организации получил за мошенничество 3,5 года лишения свободы условно. Суд обязал его возместить ущерб в полном объеме.

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    Любовь Ширижик
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