Бывшего министра российского региона осудили на пять лет за злоупотребления

Экс-министр соцзащиты Забайкалья Федотов получил 5 лет за злоупотребления

Центральный районный суд Читы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра социальной защиты населения Забайкальского края Андрея Федотова, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Второй фигурант дела, экс-директор Хадабулакского психоневрологического дома-интерната Елена Шевченко, получила три года заключения, уточняет ТАСС. Обоих осужденных взяли под стражу в зале суда.

Суд установил, что в 2018 году Федотов помог выиграть своему родственнику тендер на ремонт аварийного дома-интерната. В результате подрядчик провел некачественные работы, однако получил 12,4 миллиона рублей из бюджета. В эту сумму следствие оценило ущерб.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ.

Директор подрядной организации получил за мошенничество 3,5 года лишения свободы условно. Суд обязал его возместить ущерб в полном объеме.