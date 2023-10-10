Еще одна турецкая авиакомпания приостановила полеты в Израиль

Турецкая авиакомпания Pegasus приостановила полеты в Израиль

Турецкая авиакомпания Pegasus заявила о приостановке полетов в Израиль. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании, передает РИА Новости. Причиной такого решения называется обострение палестино-израильского конфликта.

«В связи с текущей ситуацией в Израиле все наши рейсы в Израиль и из Израиля приостановлены до дальнейшего уведомления», — отмечается в обращении.

Ранее об аналогичном решении заявила крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Об этом сообщил представитель компании Яхья Устюн в социальной сети X.

Ранее посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что несколько сотен россиян запросили эвакуацию из Израиля. Дипломат отметил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды. По его словам, они работают почти в регулярном режиме с некоторыми ограничениями.