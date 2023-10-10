Названо число попросивших эвакуацию из Израиля россиян

Посол РФ Викторов: несколько сотен россиян запросили эвакуацию из Израиля

Сотни российских граждан подали заявления с просьбой об эвакуации из Израиля в российское посольство в стране. Число запросов россиян назвал посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов, его слова приводит РИА Новости.

«Обращений много — несколько сотен, я должен сказать, звонят наши граждане, просят предусмотреть возможность их вывоза, если таковые состоятся», — добавил он.

Высокопоставленный дипломат отметил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи и Минеральные Воды. По его словам, они работают практически в регулярном режиме с некоторыми ограничениями.

«Возможность техническая осуществить переезд из Тель-Авива в Россию, она сохраняется, реальная такая возможность», — подчеркнул Викторов.

Ранее в октябре сообщалось, что в настоящее время нет подтвержденных данных, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане. Об этом заявила пресс-секретарь дипмиссии РФ в Палестине Алия Зарипова.

