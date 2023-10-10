Дипмиссия РФ в Палестине прокомментировала данные о россиянах среди заложников

Дипмиссия РФ в Палестине не подтвердила данные о россиянах среди заложников

В настоящее время нет подтвержденных данных, что среди заложников ХАМАС есть российские граждане. Так в беседе с РИА Новости прокомментировала ситуацию пресс-секретарь дипмиссии РФ в Палестине Алия Зарипова.

«Пока такой подтвержденной информации нет, — заявила она в беседе с агентством. — Проверяем».

Ранее в октябре представитель ХАМАС заявил, что среди пленных, захваченных в Израиле, есть десятки людей с двойным гражданством. По его словам, среди них — россияне и китайцы. При этом подтверждения информации от российских официальных лиц пока не поступало.