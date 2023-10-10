Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 10 октября 2023Мир

Боррель указал на несоблюдение Израилем норм международного права

Глава МИД ЕС Боррель: решения Израиля противоречат международному праву

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Отдельные решения Израиля противоречат нормам международного права. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Политик указал на несоблюдение Тель-Авивом международных норм. «Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», — сказал он.

Боррель также обратил внимание, что главы МИД ЕС выступили против блокады сектора Газа и призвали открыть гуманитарные коридоры, чтобы желающие смогли покинуть регион. «Главы МИД обсудили эту сложную ситуацию, повторили необходимость прекратить насилие, освободить заложников, но также выступили против блокады, отключения электричества, [прекращения] доступа к питьевой воде и пище», — заключил он.

Ранее Евросоюз признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа

    Еще одна турецкая авиакомпания приостановила полеты в Израиль

    Боррель заявил о поддержке в ЕС оказания помощи Палестине

    Анита Цой разъехалась с мужем после 26 лет брака

    Крокодил укусил сотрудника зоопарка за средний палец на глазах у посетителей

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о болезненных косметологических процедурах

    В США испытали превосходящий ракеты снаряд

    Любителям кофе и курильщикам назвали неочевидное последствие вредных привычек

    Пушилин рассказал об обстрелах ВСУ территории ДНР

    В Абхазии заявили о готовности присоединиться к Союзному государству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости