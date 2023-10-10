Боррель указал на несоблюдение Израилем норм международного права

Глава МИД ЕС Боррель: решения Израиля противоречат международному праву

Отдельные решения Израиля противоречат нормам международного права. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Политик указал на несоблюдение Тель-Авивом международных норм. «Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», — сказал он.

Боррель также обратил внимание, что главы МИД ЕС выступили против блокады сектора Газа и призвали открыть гуманитарные коридоры, чтобы желающие смогли покинуть регион. «Главы МИД обсудили эту сложную ситуацию, повторили необходимость прекратить насилие, освободить заложников, но также выступили против блокады, отключения электричества, [прекращения] доступа к питьевой воде и пище», — заключил он.

Ранее Евросоюз признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

