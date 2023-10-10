Боррель указал на несоблюдение Израилем норм международного права
Отдельные решения Израиля противоречат нормам международного права. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, передает ТАСС.
Политик указал на несоблюдение Тель-Авивом международных норм. «Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву», — сказал он.
Боррель также обратил внимание, что главы МИД ЕС выступили против блокады сектора Газа и призвали открыть гуманитарные коридоры, чтобы желающие смогли покинуть регион. «Главы МИД обсудили эту сложную ситуацию, повторили необходимость прекратить насилие, освободить заложников, но также выступили против блокады, отключения электричества, [прекращения] доступа к питьевой воде и пище», — заключил он.
Ранее Евросоюз признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн. «У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.