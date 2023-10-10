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17:49, 10 октября 2023Мир

Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией

Премьер Франции Борн: Евросоюз признал ХАМАС террористической организацией

Фото: Khaled al-Hariri / Reuters

Евросоюз (ЕС) признал «Исламское движение сопротивления» ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента), передает ТАСС.

«У терроризма и варварства нет оправдания», — сказала премьер на фоне вторжения боевиков радикальной группировки на территорию Израиля.

Борн также подчеркнула, что ни одного евро из Франции не должно попасть в руки террористов. Он отметила, что французское правительство не допустит проявление антисемитизма «ни на улице, ни в Интернете».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция выступает против приостановки помощи ЕС Палестине, потому что возможный отказ от гуманитарной поддержки населения этой страны может вызвать рост популярности террористических действий ХАМАС.

«Мы обязаны непреклонно бороться с терроризмом, в частности с ХАМАС, но мы не должны смешивать противодействие терроризму с элементарным гуманитарным правом, поддержкой гражданского общества», — сказал политик.

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    Анжелика Бережная
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