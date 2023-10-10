Макрон оценил последствия возможной приостановки помощи ЕС Палестине

Макрон: приостановка помощи ЕС может вызвать рост популярности ХАМАС в Палестине

Франция выступает против приостановки помощи Европейского союза (ЕС) Палестине, потому что возможный отказ от гуманитарной поддержки населения этой страны может вызвать рост популярности террористических действий ХАМАС. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Гамбурге, сообщает ТАСС.

Французский президент объявил, что Париж не поддерживает приостановку помощи, которая напрямую идет палестинскому населению, так как страна сама установила процедуру, гарантирующую невозможность финансирования ХАМАС. «Мы обязаны непреклонно бороться с терроризмом, в частности, с ХАМАС, но мы не должны смешивать противодействие терроризму с элементарным гуманитарным правом, поддержкой гражданского общества. В противном случае существует риск того, что в регионе может закрепиться своего рода народная поддержка радикальных террористических действий», — отметил французский президент.

Он заверил, что в отношении выделенных Парижем палестинцам 95 миллионов евро в 2022 году «все необходимые проверки были проведены» и средства пошли на поддержку населения в вопросах доступа к питьевой воде, здравоохранения, продовольственной безопасности и образования.

Ранее европейский комиссар по вопросам соседства и расширения от Венгрии Оливер Вархели заявил, что Евросоюз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты. По его словам, причиной данного решения являются масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа.