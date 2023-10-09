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16:20, 9 октября 2023Мир

ЕС заявил о пересмотре отношений с палестинцами

ЕС приостановит платежи Палестине и пересмотрит совместные проекты
Оливер Вархели

Оливер Вархели. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Европейский союз (ЕС) приостанавливает платежи в пользу палестинцев на 700 млн евро и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом заявил европейский комиссар по вопросам соседства и расширения от Венгрии Оливер Вархели, сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что глава евродипломатии Жозеп Боррель созовет 10 октября глав МИД Европейского союза для обсуждения ситуации в Израиле. Кроме того, в Евросоюзе заверили, что боевые действия в Израиле не окажут никакого влияния на помощь, оказываемую Украине странами организации.

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    Дарья Балацкая
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