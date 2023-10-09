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13:47, 9 октября 2023Мир

В Евросоюзе оценили влияние конфликта в Израиле на помощь Украине

Еврокомиссия: конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на помощь Киеву

Фото: Amir Cohen / Reuters

Боевые действия в Израиле не окажут никакого влияния на помощь Украине от Европейского союза (ЕС). Об этом представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил на брифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена изо всех сил пытается сдержать кризис и эскалацию насилия на Ближнем Востоке, переключив внимание с Украины на Израиль. По словам официальных лиц, некоторые военные запросы Израиля, в том числе на авиабомбы, обрабатываются военными чиновниками в ускоренном режиме. При этом в Пентагоне заявили о способности помогать Израилю параллельно с Украиной.

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    Анастасия Яланская
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