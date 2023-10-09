США переключили внимание с Украины на Израиль из-за атак ХАМАС

WP: администрация Байдена переключила внимание с Украины на Израиль из-за ХАМАС

Администрация действующего президента США Джо Байдена изо всех сил пытается сдержать кризис и эскалацию насилия на Ближнем Востоке, переключив внимание с Украины на Израиль. Об этом со ссылкой на чиновников Белого дома сообщает The Washington Post (WP).

В первую очередь, американское правительство инициировало передачу Армии обороны Израиля больших объемов артиллерийских боеприпасов из запасов, которые Пентагон направлял в рамках военной помощи Украине. Также США направит Израилю большое количество ракет для систем ПРО «Железный купол».

По словам официальных лиц, некоторые военные запросы Израиля, в том числе на авиабомбы, обрабатываются военными чиновниками в ускоренном режиме.

Ранее в Пентагоне заявили, что США работают над скорейшей переброской вооружений в Израиль, которая будет осуществляться параллельно с помощью Украине. По словам чиновников, знакомых с ситуацией, помимо прямой военной помощи Вашингтон планирует снять с консервации боеприпасы и вооружения, находящиеся на складах в самом Израиле. Как отмечают собеседники издания, администрация американского президента Джо Байдена позаботилась о том, чтобы в критический момент оружия единовременно хватало на всех союзников США.