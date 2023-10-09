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13:30, 9 октября 2023Мир

Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Израиле

Глава евродипломатии Боррель созовет 10 октября глав МИД ЕС из-за Израиля

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Глава евродипломатии Жозеп Боррель созовет 10 октября глав МИД Европейского союза для обсуждения ситуации в Израиле. Об этом он сообщил в соцсети Х (бывший Twitter).

«Завтра я созываю экстренное совещание министров иностранных дел ЕС для рассмотрения ситуации в Израиле и в регионе», — написал он.

Ранее d Израиле допустили военную операцию в секторе Газа. Рассматриваются разные варианты, включая вторжение, сказал лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

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    Анастасия Заикина
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