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07:38, 10 октября 2023Экономика

В России оценили риски бесконтрольного экспорта СПГ

«Газпром» предупредил о рисках дефицита газа при бесконтрольном экспорте СПГ

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус в ходе заседания Госдумы по энергетике оценил риски бесконтрольного экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Он предупредил, что в этом случае возникает риск дефицита газа на российском рынке, передает ТАСС.

Полоус указал, что законопроект, разрешающий экспортировать СПГ без привязки к конкретным месторождениям, позволяет отдельным компаниям использовать не только собственные месторождения, но и любую ресурсную базу.

Таким образом, у отдельных недропользователей появится возможность максимально экспортировать СПГ из России в ущерб поставкам газа на внутренний рынок, а также выступать посредниками при перепродаже газа на экспорт для других компаний.

Полоус отметил, что законопроект в предлагаемой редакции повышает риски для потребителей газа в России в силу бесконтрольного экспорта.

Ранее Минфин сообщил, что фактически полученные нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам сентября оказались на 114,76 миллиарда рублей ниже прогноза.

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