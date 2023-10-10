В России оценили риски бесконтрольного экспорта СПГ

«Газпром» предупредил о рисках дефицита газа при бесконтрольном экспорте СПГ

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Кирилл Полоус в ходе заседания Госдумы по энергетике оценил риски бесконтрольного экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Он предупредил, что в этом случае возникает риск дефицита газа на российском рынке, передает ТАСС.

Полоус указал, что законопроект, разрешающий экспортировать СПГ без привязки к конкретным месторождениям, позволяет отдельным компаниям использовать не только собственные месторождения, но и любую ресурсную базу.

Таким образом, у отдельных недропользователей появится возможность максимально экспортировать СПГ из России в ущерб поставкам газа на внутренний рынок, а также выступать посредниками при перепродаже газа на экспорт для других компаний.

Полоус отметил, что законопроект в предлагаемой редакции повышает риски для потребителей газа в России в силу бесконтрольного экспорта.

Ранее Минфин сообщил, что фактически полученные нефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам сентября оказались на 114,76 миллиарда рублей ниже прогноза.