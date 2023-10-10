Россиянин получил срок за создание в мессенджере экстремистского сообщества

В Новороссийске осудили создателя экстремистского сообщества в мессенджере

В Новороссийске суд приговорил 18-летнего жителя Хакасии, создавшего в мессенджере экстремистское сообщество, к 3,5 года колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодого человека признали виновным по статье 282.1 («Создание экстремистского сообщества и руководство им») УК РФ.

Установлено, что с февраля 2022 года, когда фигурант был еще несовершеннолетним и жил а городе Абакане, он стал изучать нацистскую идеологию. Спустя несколько месяцев он вместе с мамой поехал в Новороссийск, где жил около пяти месяцев. В этот период юноша создал в одном из мессенджеров группу и добавил в нее не менее пяти местных жителей. В сообществе он публиковал экстремистскую информацию, в том числе о подготовке нападений на людей по национальному признаку и проведении акций против властей.

В январе 2023 года юношу задержали и взяли под стражу. Он признал вину.

Ранее в Хакасии гражданина осудили за реабилитацию нацизма и хранение боеприпасов.