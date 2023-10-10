Фигуранты дела о подрыве Моторолы и покушении на Захарченко не признали вину

Фигуранты дела о подрыве Моторолы и покушении на Захарченко не признали вину

Фигуранты дела о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и подрыве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, не признали вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Речь идет об Александре Погорелове, Василии Чурилове, Александре Тимошенко и Артеме Ене, которым вменяют ряд статьей УК РФ. Погорелова считают виновным в совершении теракта, покушении на теракт, посягательстве на государственного деятеля и участии в террористическом сообществе, Чурилова — в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.

На заседании Чурилов, Тимошенко и Ен заявили, что не проходили вербовку и ничего противоправного на территории России не совершали. Погорелов не стал выражать отношение к предъявленному обвинению.

Обвинительное заключение по делу было оглашено 21 сентября.