Оглашено обвинительное заключение по подрыву Моторолы и покушению на Захарченко

Прокурор огласил вердикт по делам о покушении на Захарченко и подрыве Моторолы

В Южном окружном военном суде прокурор огласил обвинительное заключение по делам о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и подрыве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен обвиняются по ряду статьей УК РФ. Чурилов — по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ен — в содействии террористической деятельности. А Погорелову вменяют теракт, покушение на теракт, посягательство на государственного деятеля и участие в террористическом сообществе.

Это уже второе заседание по делу, следующее назначено на 10 октября. На нем планируется установить порядок исследования доказательств и приступить к допросу свидетелей.

Все четверо проходят в качестве обвиняемых по уголовному делу о покушении на первого главу ДНР. Ранее в правоохранительных органах заявили, что причастные к подрыву Захарченко обвиняются и в расправе над Моторолой. Следствие установило, что Погорелов, руководствуясь заданием Службы безопасности Украины, установил взрывчатку на крыше лифта и привел ее в действие вечером 16 октября 2016 года.