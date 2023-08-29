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04:16, 29 августа 2023Бывший СССР

Расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко завершилось

ТАСС: расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко завершено

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко завершилось, об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что дело об убийстве политика в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке расследовало управление Следственного комитета по ДНР, другие подробности не приводятся.

В 2022 году стало известно, что убийце первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко организаторы заплатили пять миллионов рублей. Такую стоимость раскрыл сотрудник СБ Украины (СБУ) Александр Киященко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года. В 2019 году следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства — ими были высокопоставленные граждане Украины и других государств.

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