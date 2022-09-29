Раскрыта стоимость убийства первого главы ДНР

В СБУ заявили, что убийца первого главы ДНР Захарченко получил пять миллионов рублей

Убийце первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко организаторы заплатили пять миллионов рублей. Такую стоимость раскрыл сотрудник СБ Украины (СБУ) Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом, запись которого есть в распоряжении РИА Новости.

«Заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее», — рассказал Киященко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. В 2019 году следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства — ими были высокопоставленные граждане Украины и других государств.