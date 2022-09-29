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Раскрыта стоимость убийства первого главы ДНР

В СБУ заявили, что убийца первого главы ДНР Захарченко получил пять миллионов рублей
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Убийце первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко организаторы заплатили пять миллионов рублей. Такую стоимость раскрыл сотрудник СБ Украины (СБУ) Александр Киященко в телефонном разговоре со своим агентом, запись которого есть в распоряжении РИА Новости.

«Заплатили пять миллионов рублей. Я говорю, пять миллионов рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов — это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее», — рассказал Киященко.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. В 2019 году следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства — ими были высокопоставленные граждане Украины и других государств.

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Марина Совина
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