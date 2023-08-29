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17:18, 29 августа 2023Силовые структуры

Обвиненным в ликвидации главы ДНР Захарченко вменили подрыв Моторолы

Обвиненным в ликвидации первого главы ДНР Захарченко вменили подрыв Моторолы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Фигуранты уголовного дела о расправе над первым главой ДНР Александром Захарченко обвиняются в подрыве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, обвиняемые решили ликвидировать Моторолу в период с июня до середины октября 2016 года. По заданию Службы безопасности Украины (СБУ) один из них, Алексей Погорелов, установил взрывчатку на крыше лифта и привел ее в действие около 20 часов вечера 16 октября 2016 года.

Ранее 29 августа сообщалось о завершении расследования дела о расправе над Захарченко. Его главным фигурантом стал Александр Погорелов — ему вменяются несколько эпизодов шантажа, совершение теракта, покушение и ряд других статей.

Александра Захарченко не стало 31 августа 2018 года. В 2019 году следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков — ими оказались высокопоставленные граждане Украины и других государств.

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    Олеся Мицкевич
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