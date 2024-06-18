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13:22, 18 июня 2024Силовые структуры

Обвиняемый в покушении на Захарченко и подрыве Моторолы заявил о пытках при задержании

Обвиняемый по делу Захарченко и Моторолы заявил о пытках при задержании
Начало событий в новости Обвиненным в расправе над главой ДНР Захарченко вменили подрыв Моторолы

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Александр Погорелов, который в качестве основного фигуранта проходит по делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и подрыве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, заявил о пытках при задержании. Об этом он заявил в последнем слове в Южном окружном военном суде, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам обвиняемого, в 2017 году его держали в подвале, избивали и пытали током до тех пор, пока он не согласится взять на себя вину за эти преступления. Во время заседания Погорелов заявил, что его заставили выучить написанный текст признания в покушении на Захарченко и работе на Службу безопасности Украины (СБУ) и произнести его на камеру. О признании Погорелова стало известно в 2018 году.

По версии следствия, подсудимый получил задание от СБУ и установил взрывчатку на крыше лифта в доме Моторолы, а затем привел ее в действие вечером 16 октября 2016 года. Гособвинение попросило суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону прокурор запросил обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и подрыве комбата Моторолы от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения.

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      Илона ПалейАнна Габай
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