Обвиняемому в покушении на Захарченко и подрыве Моторолы запросили пожизненное

Прокурор запросил пожизненное для обвиняемого в покушении на Захарченко

В Ростове-на-Дону прокурор запросил обвиняемым в покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и подрыве комбата Моторолы от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Гособвинение попросило суд назначить подсудимому Александру Погорелову пожизненное наказание, Василию Чурилову — 29 лет, Артему Ену и Александру Тимошенко — 28 и 24 года. Уголовное дело в отношении них слушается с сентября 2023 года.

Погорелова считают виновным в совершении теракта, покушении на теракт, посягательстве на государственного деятеля и участии в террористическом сообществе, Чурилова — в участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности. Свою вину Чурилов, Тимошенко и Ен не признали, Погорелов не стал выражать отношение к предъявленному обвинению.

