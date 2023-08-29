Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:47, 29 августа 2023Силовые структуры

Раскрыты обвинения в отношении главного фигуранта по делу об убийстве Захарченко

ТАСС: главному фигуранту дела об убийстве Захарченко вменяются теракт и шантаж

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Главному фигуранту дела об убийстве первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шантажа, совершение теракта, посягательство на жизнь и ряд других статей. Обвинения в отношении него раскрыли ТАСС в правоохранительных органах.

Погорелов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 276 УК РФ («Шпионаж»), статьей 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), частью третьей статьи 205 («Теракт, повлекший причинение смерти»).

Кроме того, фигуранту вменяются статья 203.5 («Прохождение обучение в целях осуществления террористической деятельности»), часть 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), а также статья 222.1 о незаконном приобретении, хранении или сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко завершилось. Дело об убийстве политика в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке в 2018 году расследовало управление Следственного комитета по ДНР, другие подробности не приводятся.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко завершилось

    Раскрыты обвинения в отношении главного фигуранта по делу об убийстве Захарченко

    В Госдуме назвали фашистским заявление Украины об ударах по Крыму

    Парковка электросамокатов на детской площадке возмутила пользователей сети

    Впервые зафиксировано излучение с окраин диска сверхмассивной черной дыры

    Макгрегор рассказал о провальной попытке Запада уничтожить Россию

    Идущий по улице в Москве мужчина в трусах прикрылся ветками и попал на видео

    В МИД РФ рассказали о позиции Москвы по возобновлению ядерных испытаний

    Нескольким регионам России предрекли потопы

    Врачи назвали способы побороть осеннюю хандру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости