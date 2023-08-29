Раскрыты обвинения в отношении главного фигуранта по делу об убийстве Захарченко

ТАСС: главному фигуранту дела об убийстве Захарченко вменяются теракт и шантаж

Главному фигуранту дела об убийстве первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шантажа, совершение теракта, посягательство на жизнь и ряд других статей. Обвинения в отношении него раскрыли ТАСС в правоохранительных органах.

Погорелов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 276 УК РФ («Шпионаж»), статьей 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), частью третьей статьи 205 («Теракт, повлекший причинение смерти»).

Кроме того, фигуранту вменяются статья 203.5 («Прохождение обучение в целях осуществления террористической деятельности»), часть 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе»), а также статья 222.1 о незаконном приобретении, хранении или сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко завершилось. Дело об убийстве политика в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке в 2018 году расследовало управление Следственного комитета по ДНР, другие подробности не приводятся.