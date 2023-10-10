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17:40, 10 октября 2023Силовые структуры

ФСБ поймала министра российского региона на получении взятки в 400 тысяч рублей

ФСБ уличила экс-министра лесного хозяйства Тывы в получении 400 тыс. руб. взятки

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники управления ФСБ по Республике Тыва уличили бывшего министра лесного хозяйства и природопользования в получении взятки в размере 400 тысяч рублей через посредника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. В отношении его подельника следователями также возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, в мае 2022 года бывший министр с помощью посредника получил взятку в размере 400 тысяч рублей от представителей автономного учреждения. За указанную сумму чиновник обещал обеспечить организации покровительство.

Ранее суд в Омской области осудил на шесть лет бывшего налоговика за получение взяток на сумму более 10 миллионов рублей.

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