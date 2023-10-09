Бывшего налоговика российского региона осудили на шесть лет за взятки

В Омске суд дал 6 лет и изъял 10 млн рублей у экс-главы УФНС региона за взятки

В Омске суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Владимира Репина за коррупцию. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель управления ФСБ по Омской области Ирина Руснак.

По ее словам, бывший налоговик признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Суд конфисковал его имущество на общую сумму десять миллионов рублей и лишил права занимать должности на госслужбе сроком пять лет после отбытия наказания. Репина отправят в колонию строго режима.

По данным ФСБ, он получил свыше 10 миллионов рублей от гендиректора компании «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрия Немиша за освобождение от налоговых проверок в 2021 году. Деньги передавались через адвоката Дмитрия Григорьева. Он и взяткодатель также арестованы и предстанут перед судом.

Репин был задержан в Москве 20 октября 2022 года, а затем взят под стражу. Он возглавлял омское управление ФНС с 2012-го по 2022 год. После чего перешел на должность руководителя контрольно-ревизионного управления МЧС России. Репин является государственным советником 2-го класса.