В США связали атаку на Израиль с окончанием американской гегемонии

Bloomberg: атака ХАМАС на Израиль свидетельствует об окончании Pax Americana

Обозреватель Bloomberg Хал Брэндс связал атаку ХАМАС на Израиль с окончанием гегемонии США и их союзников, так называемым Pax Americana.

По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке свидетельствует об углубляющемся кризисе глобальной безопасности.

Журналист напомнил, что всего несколько недель назад советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в регионе сейчас спокойнее, чем за последние два десятилетия. Брэндс отметил, что сейчас, вероятно, чиновник хочет забрать свои слова назад и жалеет о сказанном.

Он добавил, что сейчас сложно найти хоть один крупный регион, который не затронула бы ситуация на Ближнем Востоке.

Обозреватель заключил, что одной из характерных черт современного мира является конец эпохи, когда Вашингтон и его союзники имели решающий перевес.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал вероятность отправки американских войск в Израиль. Чиновник подчеркнул, что США пока этого не планируют. При этом он добавил, что Соединенные Штаты всегда будут опираться на свои интересы.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.