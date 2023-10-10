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17:42, 10 октября 2023Бывший СССР

Глава Нацбанка Украины опроверг слухи о своей отставке

Глава Нацбанка Украины Пышный опроверг слухи о своей отставке

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный опроверг слухи о своей отставке, о чем ранее написал ряд украинских СМИ. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что сейчас находится в составе украинской делегации в Марракеше, где проходит ежегодная встреча представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка. Там Пышный, по его словам, и узнал, что якобы написал заявление об отставке.

«Эта информация не соответствует действительности», — отметил он. Глава Нацбанка заявил, что это «вброс» и что он намерен работать дальше.

Ранее на Украине силовики предъявили обвинение бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, а также экс-главе одного из департаментов Богдану Хмельницкому. Как сообщается, причиной стала закупка некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен.

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    Александр Слабиев
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