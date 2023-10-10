На Украине вручили подозрение бывшему заместителю министра обороны

На Украине вручили подозрение бывшему замминистра обороны Шаповалову

На Украине силовики вручили подозрение бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, а также экс-главе одного из департаментов Богдану Хмельницкому. Об этом со ссылкой на Госбюро расследований пишет Страна.ua в своем Telegram-канале.

Как сообщается, причиной стала закупка некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен. Их покупали за рубежом, при этом были нарушены процедуры проверки их качества.

До этого Шаповалов уже получил подозрение в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины по делу о закупке некачественной амуниции на миллиард гривен. Теперь ему вручили еще одно — в растрате имущества.

На данный момент и Шаповалов, и Хмельницкий уволены и находятся в СИЗО.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины провела обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, а также у главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо. Причиной стали махинации с продажей земельных участков в центре города.

