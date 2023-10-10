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13:38, 10 октября 2023Бывший СССР

На Украине прошли обыски у мэра Мукачево

«Страна.uа»: силовики провели обыски у мэра Мукачево Балоги из-за махинаций

Фото: Alisa Khliestkova / Shutterstock.com

Служба безопасности Украины провела обыски у мэра Мукачево Андрея Балоги, а также у главы Мукачевского райсовета Михаила Ланьо из-за махинаций с продажей земельных участков. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Источники издания в спецслужбе сообщили, что причиной обысков стали махинации с продажей коммунальной земли в центре Мукачево на берегу реки Латорица. Летом участок площадью три гектара выставили якобы по заниженной цене, в тендере победила компания, связанная с Ланьо.

По словам собеседника издания, цена земли была занижена в десять раз. Мукачевский бюджет недополучил 100 миллионов гривен (274 миллиона рублей).

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель назвал борьбу с коррупцией одним из условий вступления Украины в Евросоюз.

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    Александр Слабиев
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