Украине задали «домашнее задание» для вступления в ЕС в 2030 году

Spiegel: глава ЕС Мишель сообщил о возможном вступлении Украины в ЕС в 2030 году

Украина может вступить в Европейский союз (ЕС) в 2030 году в случае выполнения обеими сторонами ряда условий. Об этом в интервью газете Der Spiegel сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны выполнят свои домашние задания», — сказал он, добавив, что для успешной евроинтеграции Украине и всем другим кандидатам необходимо бороться с коррупцией, соблюдать принцип верховенства закона и проводить реформы.

По словам Мишеля, европейское сообщество готово принять Украину «в скором времени, а не когда-нибудь», поскольку «сам факт сопротивления России показал, что Украина принадлежит к ЕС».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Киев получает позитивные сигналы от Брюсселя по этому вопросу. По его словам, решение о членстве Украины в организации уже принято.