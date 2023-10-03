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23:23, 3 октября 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности о вступлении в Евросоюз

Кулеба: Украина получает позитивные сигналы от Брюсселя насчет вступления в ЕС
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Кулеба раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Киев получает позитивные сигналы от Брюсселя по этому вопросу. По его словам, решение о членстве Украины в организации уже принято.

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Предполагается, что до присоединения страны к блоку «не должна пройти вечность, как это вышло со странами Западных Балкан, которым много лет назад пообещали интеграцию, а затем все процессы не то чтобы заморозились, а, скажем так, заснули и в сонном состоянии никуда не двигались, пока не встал вопрос Украины».

По словам министра, его коллеги из европейских стран, которые провели встречу в Киеве, признали, что, «если бы не украинский кейс, то до сих пор мы бы слышали разговоры про усталость Европейского союза от расширения».

«Это именно Украина, как локомотив, своим конкретным примером <...> потянула за собой все другие страны, которые даже более десяти лет ждут какого-либо прогресса», — заключил Кулеба.

Ранее стало известно о подготовке переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом написало издание Politico. Предполагается, что Брюссель хочет объявить об этом к декабрю.

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