На Украине раскрыли подробности о вступлении в Евросоюз

Кулеба: Украина получает позитивные сигналы от Брюсселя насчет вступления в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался в эфире телеканала «Рада».

Кулеба раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Киев получает позитивные сигналы от Брюсселя по этому вопросу. По его словам, решение о членстве Украины в организации уже принято.

Предполагается, что до присоединения страны к блоку «не должна пройти вечность, как это вышло со странами Западных Балкан, которым много лет назад пообещали интеграцию, а затем все процессы не то чтобы заморозились, а, скажем так, заснули и в сонном состоянии никуда не двигались, пока не встал вопрос Украины».

По словам министра, его коллеги из европейских стран, которые провели встречу в Киеве, признали, что, «если бы не украинский кейс, то до сих пор мы бы слышали разговоры про усталость Европейского союза от расширения».

«Это именно Украина, как локомотив, своим конкретным примером <...> потянула за собой все другие страны, которые даже более десяти лет ждут какого-либо прогресса», — заключил Кулеба.

Ранее стало известно о подготовке переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом написало издание Politico. Предполагается, что Брюссель хочет объявить об этом к декабрю.