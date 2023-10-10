Гоблин призвал Галкина «бежать в военкомат»

Блогер Пучков заявил, что комик Галкин обязан воевать за Израиль, если он еврей

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что живущий в Израиле комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обязан воевать за страну. Такое мнение он выразил в эфире подкаста «Война и мир» на радио KP.RU.

«Если [Галкин] еврей, то [он] обязан бежать уже записываться в военкомат, хватать ружье и бежать на войну», — заявил Пучков, комментируя ролик комика, посвященный обстановке в Израиле после атаки на страну радикального палестинского движения ХАМАС.

Гоблин также добавил, что если юморист не является евреем, однако поддерживает еврейский народ и Израиль, то ему нужно оказывать стране помощь другими способами.

Максим Галкин опубликовал видео, в котором высказался об Израиле и атаке ХАМАС, в понедельник, 9 октября. По словам комика, они с супругой, певицей Аллой Пугачевой выбрали эту страну для жизни, поскольку они чувствуют себя в ней «своими». Галкин также указал, что является евреем по матери. Кроме того, комик заявил, что пошел бы защищать Израиль в рядах военнослужащих, если бы он служил в армии страны и были бы «хотя бы какие-то основания» для этого. Он отметил, что намерен поддержать страну другими способами.