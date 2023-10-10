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22:21, 10 октября 2023Мир

Госдеп заявил о возможной осведомленности Ирана о готовящейся операции ХАМАС

В Госдепе допустили, что Иран мог знать о готовящейся операции ХАМАС

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Иран, вероятно, знал о готовящейся операции ХАМАС, но не знал точного времени и масштабов. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Он отметил, что руководство Соединенных Штатов не обладает информацией, указывающей на то, что Иран управлял или организовал эту атаку ХАМАС. «Иран, вероятно, знал, что ХАМАС планирует операцию против Израиля, но не знал точного времени и масштабов. Иран давно поддерживал ХАМАС в материальном и финансовом плане. Но мы не видели свидетельств, что они поддерживали эту конкретную атаку», — подчеркнул представитель Госдепа.

Также он подчеркнул, что окончательные выводы делать пока рано. По словам Миллера, Вашингтон будет изучать этот вопрос в ближайшие дни и недели, чтобы понять, «точно ли кто-то в Иране знал о том, что планируется, или даже участвовал в планировании».

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил нанести удары по Ирану после нападения ХАМАС на Израиль. По его словам, это единственный способ пресечь эскалацию арабо-израильского конфликта.

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    Екатерина Подвигина
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