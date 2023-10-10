Названы неочевидные причины выпадения волос

Дерматолог Филева: активное выпадение волос может быть вызвано раком или диетой

Врач-дерматолог Александра Филева перечислила пять неочевидных причин выпадения волос, к которым в том числе отнесла рак и слишком строгую диету. Ее слова цитирует издание «Доктор Питер».

Филева объяснила, что зачастую активное выпадение волос вызвано не алопецией, а некоторыми заболеваниями, в частности, раком. При этом, по словам врача, на состояние волос негативно влияет не сама опухоль, а препараты для ее лечения. Однако после окончания курса химиотерапии облысение прекращается.

Еще одной причиной ускоренной потери волос дерматолог назвала слишком строгую диету. Системы питания, жестко ограничивающие калорийность рациона или исключающие из него целые группы продуктов, могут привести к дефициту важных веществ. Это, как отметила врач, негативно влияет на здоровье в целом и состояние волос в частности.

Также врач предупредила, что спровоцировать потерю волос могут стресс и себорейный дерматит, из-за которого кожа головы начинает производить избыточное количество кожного сала. На этом фоне у человека может возникнуть так называемая себорейная алопеция, характеризующаяся зудом, болью и перхотью.

Кроме того, по словам врача, иногда волосы выпадают из-за неправильного домашнего ухода. «К появлению залысин может привести использование жесткой расчески, наращивание волос, химический или термический ожог при окрашивании или, например, химической завивке», — сообщила Филева.

Ранее дерматовенеролог, косметолог Татьяна Синцова назвала метод, с помощью которого можно избавиться от пигментных пятен. Скорость удаления гиперпигментации зависит от глубины ее залегания в коже, но лучше всего избавиться от нее помогут пилинги и фототерапия, заявила она.