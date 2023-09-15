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10:45, 15 сентября 2023Забота о себе

Назван работающий метод избавления от пигментных пятен на лице и теле

Дерматолог Синцова: избавиться от пигментных пятен помогут пилинги и фототерапия

Фото: Callum Shaw / Unsplash

Скорость удаления гиперпигментации зависит от глубины ее залегания в коже, но лучше всего избавиться от нее помогут пилинги и фототерапия, заявила дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением дерматологии «Клиники профессора Юцковской» Татьяна Синцова. Работающие методы лечения пигментных пятен на лице и теле она назвала «Ленте.ру».

По словам Синцовой, виды пигментации условно разделяются по глубине залегания и распространенности на коже:

  • эпидермальная (поверхностная). Расположена близко к поверхности кожи и вызвана длительным пребыванием на солнце (солнечные лентиго, веснушки, поствоспалительная гиперпигментация)
  • дермальная (глубокая). Обычно расположена в более глубоких слоях кожи
  • смешанная дермально-эпидермальная пигментация. Проходит через поверхностные и глубокие слои кожи, может быть вызвана гормональными изменениями
  • по распространенности на коже пигментация бывает диффузная и очаговая

Дерматовенеролог объяснила, что о глубине залегания пигмента в коже говорит яркость пятна: чем ярче его цвет, тем оно поверхностнее. На эффективность и скорость удаления гиперпигментации, помимо глубины залегания, влияет площадь пятна и время его появления.

Чем глубже залегает пигмент, чем старше и больше пятно, тем медленнее и сложнее будет процесс лечения. Например, вызванную злоупотреблением загаром пигментацию с легкостью можно удалить за одну-три процедуры фототерапии, а от глубокой иногда полностью избавиться невозможно

Татьяна Синцоваврач-дерматовенеролог, косметолог

Как и чем лечить гиперпигментацию

Синцова сообщила, что метод лечения выбирается с учетом вида пигментных пятен, а также возраста пациента, его типа кожи, фототипа, наличия противопоказаний к использованию тех или иных методик. Начать процесс, по ее мнению, надо с подавления работы меланоцитов, ведь именно они — причина появление новых пятен. В этом помогут плазмотерапия и биорепаранты — инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты и петидов. Кроме того, необходимо сразу же подобрать эффективный домашний уход, направленный на подавление патологической пигментации.

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Также в зависимости от анамнеза пациента и его образа жизни подбирается курс химических пилингов, продолжила врач.

Для осветления кожи, как правило, применяются гликолевая, салициловая кислоты, ретиноевый пилинг. Также часто используются АНА-кислоты: азелаиновая, койевая, пировиноградная, молочная, миндальная кислоты или их комбинации. Каждый из этих пилингов достаточно эффективен, хотя они и воздействуют на кожу по-разному

Татьяна Синцоваврач-дерматовенеролог, косметолог

Следующим этапом терапии Синцова назвала разрушение уже существующих пятен световым воздействием. Делается это при помощи лазерной косметологии, удаляющей видимую часть пигментации и «заставляющей» подняться глубоко залегающий в коже пигмент. Процедуры фототерапии врач посоветовала чередовать с биоревитализацией, так как кожа с достаточным увлажнением лучше поддается методам светового воздействия.

В заключение Синцова подчеркнула, что определить правильный курс лечения и подобрать домашний уход для последующей профилактики гиперпигментации может только врач, который сделает это с учетом типа и глубины залегания пигмента.

Ранее сообщалось, что для предтвращения негативного эффекта от солнечных лучей следует пользоваться солнцезащитным кремом и избегать ожогов. Причем чем бледнее у человека кожа, тем больше должен быть показатель SPF в его защитном средстве. А жители северных широт, помимо прочего, особенно подвержены аллергии на солнце.

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    Наталья Обрядина
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