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09:49, 10 октября 2023Моя страна

На фестивале в Кабардино-Балкарии приготовили почти тысячу хычинов

Более 900 хычинов приготовили на фестивале в Кабардино-Балкарии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Кабардино-Балкарии в рамках туристического форума «Чегем-2023» состоялся масшатбный хычин-фест. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов и туризма республики, передает «Интерфакс».

Известно, что в рамках конкурса по изготовлению национального блюда региона участники — шесть команд из различных районов КБР — приготовили почти тысячу закрытых пирогов с различными начинками.

Кроме того, прошло состязание на скоростное поедание хычинов, в нем приняли участие более десяти гостей фестиваля.

Отмечается, что в целом трехдневный туристический форум собрал свыше тысячи гостей.

Ранее в Ялте на Массандровском пляже прошел ежегодный, 11-й по счету, Фестиваль инжира. В меню вошло карпаччо с инжиром, пармой и пармезаном, инжир дорблю с кедровыми орехами и медовыми сотами, пицца с инжиром, уткой и карамелизованным ялтинским луком, десерт «Анна Павлова» с инжиром и маракуйей, а также смузи и алкогольные коктейли на основе инжира.

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    Варвара Кошечкина
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