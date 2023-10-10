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12:28, 10 октября 2023Среда обитания

Мэр российского города замерз в горуправе

Мэр Калуги Денисов пожаловался на холод в горуправе

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Мэр Калуги Дмитрий Денисов пожаловался на холод в горуправе. О том, что глава российского города замерз в своем кабинете, сообщает «МК».

Во время прошедшей в режиме онлайн планерки жители Калуги подняли вопрос отопления, которое до сих пор отсутствует. В ответ на это Денисов согласился, что находиться в холодном помещении некомфортно, и рассказал о низкой температуре в здании Городской Управы.

Глава города добавил, что запуск системы теплоснабжения зависит от человеческого фактора — многие управляющие компании недобросовестно относятся к своим обязанностям, из-за чего страдают жильцы домов. Денисов подчеркнул, что УК должны чувствовать ответственность. Калужской Госжилинспекции было поручено провести активную работу с компаниями.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за холодные батареи. Для этого нужно зафиксировать факт нарушения температурного режима после начала отопительного сезона.

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    Александра Качан
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