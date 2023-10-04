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13:53, 4 октября 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о возможности получить компенсацию за холодные батареи

Эксперт Федорук: если в доме нет отопления, можно потребовать компенсацию

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В случае, если в доме холодно и нет отопления, можно потребовать компенсацию. О такой возможности россиянам рассказал эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук, его слова приводит Aif.ru.

Специалист отметил, что в соответствии с действующим постановлением правительства от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» отопление потребителям включают, когда среднесуточная температура держится ниже восьми градусов Цельсия не менее пяти дней подряд. При этом от года к году дата начала отопительного сезона меняется.

По словам Федорука, батареи после начала отопительного сезона некоторое время могут оставаться холодными, так как подать тепло всем потребителям сразу не удастся. Когда становится известно о старте периода подачи тепла в дома, сантехники обходят каждое подведомственное им здание и стравливают воздух специальным раствором, чтобы отопительная система заполнилась теплоносителем — на все это нужно время. Однако если батареи так и остаются холодными на протяжении нескольких дней и приходится обогреваться электрообогревателями или другими путями, специалист порекомендовал вызвать в квартиру представителя управляющей компании. «Возможно, сантехник просто еще не дошел в ваш дом, либо же случилась аварийная ситуация», — объяснил он.

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Пришедший в дом специалист должен будет зафиксировать факт нарушения температурного режима. Эксперт добавил, что нормальная для квартир температура должна составлять не ниже 18 градусов Цельсия, для угловых — от 20 градусов. Затем зафиксированные результаты замеров можно приложить к обращению в прокуратуру либо Госжилинспекцию, в котором нужно поднять вопрос о перерасчете оплаты за отопление.

Ранее заместитель мэра Москвы Петра Бирюков сообщил, что отопление в столице начнут включать со вторника, 3 октября. Он уточнил, что тепло в первую очередь дадут социальным учреждениям — школам, детским садам, больницам и поликлиникам. Параллельно с ними отопление начнут включать в жилых домах и офисных зданиях.

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    Полина Кислицына
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