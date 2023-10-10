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19:36, 10 октября 2023Мир

Германия дополнительно к Patriot отправит Украине комплекс ПВО IRIS-T

Минобороны ФРГ сообщило о намерении отправить Украине комплекс ПВО IRIS-T

Фото: Heiko Becker / Reuters

Германия в преддверии зимы намерена отправить Украине комплекс противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T дополнительно к еще одному комплексу Patriot. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы Минобороны ФРГ в соцсети X (бывшая Twitter).

«Германия направит дополнительные средства ПВО — Patriot и IRIS-T SLM &SLS стоимостью около 1 миллиарда евро, а также три самоходные установки Gepard», — указали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что помимо этого Берлин «в ближайшие недели» поставит Киеву еще 10 танков Leopard 1 A5.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ в ближайшие недели может поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он предположил, что в течение одной-двух недель кабинет министров ФРГ примет решение о поставке ракет Taurus ВСУ.

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    Глеб Бажуткин
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