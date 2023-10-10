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20:13, 10 октября 2023Мир

Израиль ответил артиллерийским огнем на обстрел с территории Ливана

Израиль открыл огонь по позициям «Хезболлы» в Ливане после обстрела

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли артиллерийский огонь в ответ на обстрел с территории Ливана. Об этом говорится в отчете в Telegram-канале израильской армии.

По информации израильских военных, также танки ЦАХАЛ нанесли удар по двум наблюдательным постам, принадлежащим ливанскому движению «Хезболла».

«ЦАХАЛ готов к любому сценарию на всех аренах и продолжит действовать, чтобы защитить гражданское население государства Израиль», — говорится в сообщении в соцсети.

Ранее сообщалось, что по территории Израиля было выпущено по меньшей мере шесть ракет из района Эль-Клейла на юге Ливана.

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    Варвара Кошечкина
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