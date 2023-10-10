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08:31, 10 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о стягивании украинских войск на краснолиманское направление

Марочко: ВСУ стягивают силы к Серебрянскому лесничеству и Белогоровке в ЛНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские войска стягивают дополнительные силы на краснолиманское направление. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что дополнительные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибывают в район Серебрянского лесничества и Белогоровки. «Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом», — добавил Марочко.

По его мнению, исходя из численности и состава прибывающих подразделений, они могут принимать участие как в обороне, так и в наступлении.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что бойцы ВСУ выстраивают линию обороны у реки Оскол восточнее населенного пункта Грековка в ЛНР.

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    Алевтина Запольская
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