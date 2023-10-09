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13:32, 9 октября 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о выстраивании обороны бойцами ВСУ в ЛНР

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ выстраивают линию обороны у реки Оскол в ЛНР

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстраивают линию обороны у реки Оскол в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник сейчас выстраивает оборону восточнее населенного пункта Грековка — это рядом с рубежом по реке Оскол, порядка 200 метров», — сообщил он.

Ранее Пушилин проинформировал, что войска России улучшили позиции на краснолиманском направлении, расширив зону контроля на 150-300 метров по рубежу Нововодяная — Макеевка. Кроме того, в направлении Угледара было зафиксировано снижение активности ВСУ. По его словам, это связано с ухудшением погодных условий. При этом украинские военные пытались совершать попытки наступления, которые пресекались российскими войсками, добавил он.

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    Кристина Есикова
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