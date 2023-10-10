Жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов

Крючков: в Крыму проведут уничтожение взрывоопасных предметов

В Крыму специальные службы проведут уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом во вторник, 10 октября, предупредил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

В поселке городского типа Октябрьское работы будут проводить с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму — с 11:00 до 13:00, а в Вольном Джанкойского района полуострова — с 13:00 до 15:00.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — добавил Крючков.

1 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над городом Джанкой была сбита ракета с помощью систем ПВО. По его данным, осколками ракеты повреждены складские помещения. В результате случившегося никто не пострадал.