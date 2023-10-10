Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:25, 10 октября 2023Россия

Жителей Крыма предупредили об уничтожении взрывоопасных предметов

Крючков: в Крыму проведут уничтожение взрывоопасных предметов

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Крыму специальные службы проведут уничтожение взрывоопасных предметов. Об этом во вторник, 10 октября, предупредил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

В поселке городского типа Октябрьское работы будут проводить с 13:00 до 15:00, в Старом Крыму — с 11:00 до 13:00, а в Вольном Джанкойского района полуострова — с 13:00 до 15:00.

«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — добавил Крючков.

1 октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над городом Джанкой была сбита ракета с помощью систем ПВО. По его данным, осколками ракеты повреждены складские помещения. В результате случившегося никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль заявил о взятии границы с сектором Газа

    Семь машин столкнулись на российской трассе из-за дыма от горящей свалки

    На МКАД произошла авария с участием машины скорой помощи

    Переставшая брить лицо женщина рассказала об отношении избранника к ее внешности

    Пользователи сети поспорили о худших для путешествия странах и выбрали Россию

    В Одесской области взрывами была повреждена логистическая инфраструктура

    Представитель ЦАХАЛ обозначил цели операции

    Белый дом нарастит военные поставки в Израиль

    Израиль заявил о поражении более 200 целей в секторе Газа

    Россиянин объяснил наличие схрона с оружием защитой от медведей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости