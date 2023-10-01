Над Крымом сбили ракету

Глава Крыма Аксенов: над Джанкоем силами ПВО сбита ракета, пострадавших нет

Над крымским городом Джанкой сбита ракета с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным главы региона, осколками ракеты повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет, отчитался Аксенов.

«Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал глава Крыма.

22 сентября Аксенов сообщал, что в небе над Крымом сбили крылатые ракеты. Также 22 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. После этого власти города предупредили о возможном повторении атаки. Позже режим ракетной опасности был отменен, при этом горожан попросили воздержаться от поездок в центр Севастополя.