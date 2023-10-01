Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:48, 1 октября 2023Россия

Над Крымом сбили ракету

Глава Крыма Аксенов: над Джанкоем силами ПВО сбита ракета, пострадавших нет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над крымским городом Джанкой сбита ракета с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным главы региона, осколками ракеты повреждены складские помещения. Жертв и пострадавших нет, отчитался Аксенов.

«Глава администрации города Игорь Викторович Ивин находится на месте и лично докладывает по ситуации. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал глава Крыма.

22 сентября Аксенов сообщал, что в небе над Крымом сбили крылатые ракеты. Также 22 сентября украинские войска нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. После этого власти города предупредили о возможном повторении атаки. Позже режим ракетной опасности был отменен, при этом горожан попросили воздержаться от поездок в центр Севастополя.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Над Крымом сбили ракету

    Киев опроверг информацию о предложении НАТО отказаться от территорий

    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

    Российские военные отчитались о 37 сбитых беспилотниках Украины

    Российские военные сбили украинский Су-25 в ДНР

    Российские военные пресекли деятельность двух ДРГ на херсонском направлении

    Психолог назвал признаки не пройденной сепарации от родителей

    На Украине понадеялись на перемену решения США о поставках оружия

    Минобороны заявило об уничтожении украинских ракет «Гром-2» над Крымом

    Тревел-блогерша описала поведение итальянок фразой «в России будет стыдно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости