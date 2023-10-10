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21:02, 10 октября 2023Забота о себе

Любителям кофе и курильщикам назвали неочевидное последствие вредных привычек

Хирург Умнов: судороги у кофеманов и курильщиков спровоцированы спазмом сосудов

Фото: Alena A / Shutterstock / Fotodom

Хирург Александр Умнов назвал причиной судорог конечностей у любителей кофе и курильщиков спазм сосудов. Это необычное последствие вредных привычек врач назвал изданию Life.

При злоупотреблении никотином, кофеином и алкогольными напитками происходит спазм сосудов. Нарушение кровообращения, в свою очередь, и вызывает непроизвольный спазм мышц, объяснил Умнов. Также, по словам хирурга, судороги могут быть спровоцированы стрессом, поскольку всплеск гормона кортизола приводит к перераспределению кальция в организме.

Еще одной причиной спазма мышц может быть сахарный диабет, продолжил врач. «При этом заболевании судороги возникают из-за обезвоживания организма, дефицита минералов и нарушения проводимости нервных импульсов к мышцам», — заявил он.

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Кроме того, Умнов обратил внимание на то, что вызвать судороги могут также чрезмерная физическая активность и лихорадка.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы запах как можно быстрее исчез, продукты распада этанола должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.

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    Наталья Обрядина
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